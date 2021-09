Mali: parlamento di transizione scagiona i leader golpisti da ogni responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale di transizione (Cnt) del Mali ha adottato due progetti di legge che prevedono l'amnistia per i responsabili del colpo di Stato che nell'agosto del 2020 ha portato alla destituzione dell'allora presidente Ibrahim Boubacar Keita e di quello che nel maggio scorso ha rovesciato il presidente di Transizione Bah N'Daw. Nel documento pubblicato al termine della sessione dal Cnt, organismo che sostituisce in via provvisoria il parlamento di Bamako, i firmatari specificano di non poter "perseguire i responsabili di reati come la cospirazione militare". Come precisato dal ministero della Giustizia in un comunicato, i testi sono stati approvati con "99 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti". D'ora in poi, ha dichiarato il presidente della commissione legale del Cnt, Souleymane Dé, "nessuna azione legale potrà essere intrapresa contro i colpevoli" di reati come cospirazione militare o ribellione. Il provvedimento a beneficio dei militari - che scagiona in primis il colonnello Assimi Goita, leader di entrambi i golpe - era già stato adottato una prima volta all'inizio di settembre per il comandante dell'unità di polizia Oumar Samaké, capo della Forza speciale antiterrorismo (Forsat).(Res)