Romania: partito di estrema destra Aur avvia boicottaggio Parlamento

- L'Alleanza per l'unità dei romeni (Aur) - partito dell'opposizione di estrema destra in Romania - ha annunciato l'avvio del boicottaggio dei lavori parlamentari. In un comunicato, i parlamentari Aur affermano che saranno presenti nell'organismo legislativo ma senza partecipare alle votazioni. I leader del partito spiegano che la scelta è motivata dall'assenza di dibattiti reali e dalla mancata votazione sulla mozione di sfiducia inoltrata insieme al partito Usr Plus (ex partner della coalizione di governo). La mozione di sfiducia di Aur e Usr Plus contro il premier liberale Florin Citu è stata inoltrata, lo scorso 3 settembre, agli uffici dei presidenti delle due Camere ed è stata letta il 9 settembre nella plenaria del Parlamento. (segue) (Rob)