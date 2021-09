Difesa: von der Leyen, tempo che Ue passi a livello successivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tempo che l'Europa passi al livello successivo in difesa. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ribadendo parti del discorso sullo stato dell'Unione tenuto due giorni fa al Parlamento di Strasburgo. "È tempo che l'Europa passi al livello successivo in difesa. Per questo abbiamo bisogno di migliore cooperazione in materia di intelligence con un Centro comune di sensibilizzazione sulla situazione; interoperabilità migliorata; una politica europea di ciberdifesa, con una legislazione su standard comuni", ha scritto. (Beb)