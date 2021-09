Viabilità: Boccalini (Taxiblu), un piano mobilità speciale durante i grandi eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se c’è una costante legata alla mobilità milanese, in particolar modo in periodo di fiere ed eventi, è il traffico. Lo ricorda Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu. "Da anni ormai la mobilità cittadina entra in estrema sofferenza, soprattutto, ma non solo, in questi periodi. Crediamo che una sorta di piano mobilità speciale da attivare in concomitanza di questi grandi eventi, con lo scopo di alleggerire il traffico e renderlo più scorrevole, sia necessaria". Nel dettaglio "si potrebbe pensare di aumentare in quei giorni gli addetti della polizia locale presenti sulle strade, per regolare il traffico e non solo per multare - prosegue - ma anche pensare di cambiare o modificare la viabilità di alcune zone per quanto temporaneamente per fluidificare ingorghi e colli di bottiglia che si formano tra le vie cittadine, oltre che potenziare il servizio pubblico di linea e non". (Com)