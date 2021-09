Roma: dopo lite si incontrano al pronto soccorso, 48enne esce e viene coinvolto in un incidente, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 48enne romano, resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, minaccia aggravata e porto non giustificato di oggetti atti ad offendere. I militari erano intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale “Sandro Pertini”, a seguito di una segnalazione al “112 Nue”, per una lite in corso tra due persone. Il primo a giungere al pronto soccorso era stato un 43enne, ferito dopo avere avuto una violenta discussione con un suo conoscente davanti ad un bar in via dei Durantini. Mentre si trovava in attesa di essere visitato, il 43enne ha visto giungere nella stessa struttura ospedaliera la persona con cui aveva litigato, un romano di 48 anni già conosciuto alle forze dell’ordine, che, alla sua vista, ha ricominciato a minacciarlo, lanciandogli contro una bottiglia di vetro, prima di essere allontanato dal personale sanitario che ha allertato i carabinieri. (segue) (Rer)