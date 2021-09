M5s: Crippa, buon lavoro a neoeletto comitato di garanzia, avanti compatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caloroso augurio di buon lavoro a Virginia Raggi, Luigi Di Maio e Roberto Fico, eletti come nuovi componenti del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle. Lo afferma il capogruppo del M5s alla Camera Davide Crippa commentando il voto degli iscritti. "Sono certo che adempiranno a questo nuovo compito nel miglior modo possibile. Un grande ringraziamento - aggiunge - va a Vito Crimi, Giancarlo Cancelleri e Roberta Lombardi per il lavoro svolto. La democrazia diretta è e sarà sempre al centro del progetto politico del Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti compatti nell'interesse esclusivo del Paese", conclude Crippa. (Com)