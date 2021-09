Sudafrica: Corte costituzionale respinge richiesta revisione condanna per ex presidente Zuma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta dell'ex presidente Jacob Zuma di rivedere la sua condanna a 15 mesi per aver violato l'ordine di testimoniare davanti a un panel giudiziario che sta indagando sui numerosi episodi di corruzione che hanno caratterizzato il suo mandato. In una sentenza emessa oggi a Johannesburg, il giudice della Corte costituzionale Sisi Khampepe ha dichiarato che Zuma "non ha soddisfatto i requisiti di legge per un annullamento (della pena)". Zuma, 79 anni, è stato arrestato lo scorso 7 luglio per oltraggio alla corte ma le autorità carcerarie lo hanno in seguito rilasciato con la condizionale medica meno di due mesi dopo, una decisione contro cui il principale partito di opposizione - l'Alleanza democratica - ha presentato ricorso in tribunale. La sua incarcerazione ha innescato diffuse proteste e violenze in diverse aree del Paese, in particolare nelle due province di KwaZulu-Natal (di cui è originario Zuma) e Gauteng, che hanno provocato la morte di almeno 354 persone e provocato il saccheggio e la distruzione di migliaia di imprese. Nonostante le sue dimissioni rassegnate nel febbraio 2018, Zuma rimane un potente attore politico in Sudafrica e il suo caso è stato un test chiave per la determinazione del governo a sostenere lo stato di diritto. (Res)