Nigeria: aeronautica ammette responsabilità per bombardamento di civili nello Stato di Yobe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeronautica della Nigeria ha ammesso la propria responsabilità per il bombardamento avvenuto mercoledì scorso nell'area del governo locale di Yunusar, nello Stato di Yobe, situato nel nord-est della Nigeria al confine con il Niger, nel quale hanno perso la vita almeno dieci persone e oltre 20 sono rimaste ferite. È quanto si legge in un comunicato dell'aeronautica di Abuja, secondo cui l'aereo responsabile del bombardamento, che stava operando a sud di Kanama, "ha osservato movimenti sospetti coerenti con il comportamento dei terroristi di Boko Haram, di conseguenza il pilota ha sparato alcuni colpi di sondaggio. È importante affermare che l'area è ben nota per le continue attività di Boko Haram/Iswap (Provincia dello Stato islamico in Africa occidentale). Sfortunatamente i rapporti giunti al quartier generale dell'aeronautica nigeriana hanno affermato che alcuni civili sono stati erroneamente uccisi mentre altri sono rimasti feriti"; si legge nella dichiarazione, ripresa dal quotidiano "Premium Times". In un primo momento, tramite il suo portavoce Edward Gabkwet, l'aviazione nigeriana aveva negato la responsabilità nel raid. Non è la prima volta che l'aeronautica nigeriana bombarda dei civili: era già successo nel 2018 nella città di Rann, nello Stato nordorientale di Borno, dove furono uccise più di 100 persone ospitate nel locale campo profughi delle Nazioni Unite. (Res)