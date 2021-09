Croazia: Istituto italiano di cultura, in scena lo spettacolo Moby Dick

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Zagabria ha sponsorizzato la mini tournée dello spettacolo “Moby Dick” portato in scena dalla compagnia del Teatro dei Venti di Modena. L’opera, realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, ha ricevuto nel 2019 il prestigioso Premio Ubu per l'allestimento scenico. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. Lo spettacolo teatrale è andato in scena il 12 settembre a Zagabria ad apertura del Festival del Teatro Mondiale e il 16 settembre a Pola in occasione del Festival Puf, rassegna internazionale del teatro alternativo. L’opera reinterpreta in chiave acrobatica e scenica la celebre storia del capitano Achab e della sua ossessione per la balena bianca Moby Dick: forte di un cast integrato di 20 artisti (attori, musicisti, acrobati e macchinisti teatrali) la scena si trasforma in un grande cantiere navale in cui si costruisce una nave e la balena bianca. Lo spettacolo è accompagnato da una voce narrante che induce il pubblico a riflettere sul mistero e l’imperscrutabilità del destino e della vita umana. Particolarmente suggestiva la messa in scena dello spettacolo a Zagabria davanti al Teatro nazionale croato. (Res)