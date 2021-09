Milano: De Corato (Fd'I), in piazzale Lugano degrado e bivacchi, come il altri spazi verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo altri giardini, come quelli della centralissima via Marina, anche in piazzale Lugano, appena terminato il ponte della Ghisolfa, compaiono tende, sacchi a pelo e camper. Lo afferma Riccardo De Corato, membro della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia. "Un'altra area verde della città è abbandonata e lasciata in mano a persone che dell'integrazione e del rispetto delle regole se ne fregano - commenta -. I residenti della zona che, tempo fa, manifestarono per gli assembramenti del sabato e della domenica da parte dei sudamericani, a distanza di un anno si ritrovano alle fasi iniziali della realizzazione di una vera e propria baraccopoli". La stessa situazione, "senza alcuna differenza tra centro e periferia, si ripete nei giardini di Porta Venezia e nella bocciofila dell'area verde di Largo Marinai d'Italia con accampamenti e degrado - dice De Corato -. Il controllo del territorio, per questa amministrazione, non esiste. Spesso, sono gli stessi residenti esasperati, a loro rischio e pericolo, a garantirlo."L'unica cosa democratica che ha fatto in 5 anni Sala è stato il degrado diffuso in parti uguali in tutta la città, dal centro alla periferia", conclude Massimo Girtanner, già presidente di Municipio 6 e candidato al Consiglio Comunale di Milano. (Com)