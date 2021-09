Afghanistan: “Foreign Policy” omaggia ambasciatore Pontecorvo per ruolo in evacuazione Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prestigiosa rivista statunitense “Foreign Policy” dedica un lungo articolo, intitolato "L'uomo della Nato a Kabul", al diplomatico italiano e Alto rappresentante civile dell'Alleanza atlantica in Afghanistan, Stefano Pontecorvo, protagonista della più grande operazione di evacuazione nella storia dell'organizzazione. L’articolo è anche un omaggio all’importante ruolo assunto dall’Italia in Afghanistan, prima nell’Ue per civili afgani evacuati (4.890), un dato certamente significativo se si tiene conto dei problemi riscontrati da altri Stati del continente, fra cui spiccano i Paesi Bassi, dove ieri la ministra degli Esteri, Sigrid Kaag, ha rassegnato le dimissioni in seguito ad una mozione di sfiducia del parlamento. In un racconto affidato alla giornalista di “Foreign Policy”, Elisabeth Braw, l’ambasciatore Pontecorvo analizza le cause del crollo di istituzioni ed esercito afgano davanti all’avanzata dei talebani, sottolineando il ruolo preponderante delle scelte sbagliate fatte dall’ex presidente Ashraf Ghani. “Da febbraio a marzo mi era diventato chiaro che il presidente (Ghani) era completamente fuori dal contatto con la realtà. E alla fine di luglio, quando i talebani stavano già conquistando una capitale distrettuale dopo l'altra, ha tenuto un discorso di un'ora a un gruppo di ambasciatori. Ci aspettavamo che dicesse qualcosa sul processo di pace o su cosa avrebbe fatto per difendere il paese. Invece, si è concentrato sull'agenda digitale!”. (segue) (Res)