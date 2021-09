Afghanistan: “Foreign Policy” omaggia ambasciatore Pontecorvo per ruolo in evacuazione Kabul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista alla prestigiosa testata statunitense, Pontecorvo racconta anche gli anni della sua infanzia trascorsi con la famiglia a Kabul, quando il padre, diplomatico, condusse l’acquisto dell’ambasciata d’Italia nella capitale afgana. "Il fratello del re era un buon giocatore di bridge, e anche mio padre, ed è così che è avvenuta la connessione", racconta l’ambasciatore, ricordando che negli anni Sessanta la capitale afgana fosse molto diversa da oggi: “All’epoca, Kabul era ciò che è ora Dubai”. Nel dialogo con la giornalista, il diplomatico italiano, che ha servito come ambasciatore d’Italia in Pakistan prima dell’incarico alla Nato, descrive alcune delle peculiarità dei Paesi della regione. "Spesso dimentichiamo che questi Paesi hanno spesso culture d'élite. Dobbiamo lavorare attraverso le élite, alcune delle quali sono piuttosto illuminate, e non lavorare contro di loro, che è quello che abbiamo fatto. Dobbiamo riconoscere che la leadership deriva dall'essere nati in una particolare famiglia o tribù", afferma. Parlando di Ashraf Ghani, rispettato accademico ed ex funzionario della Banca mondiale, Pontecorvo ricorda come il presidente afgano fosse privo di una forte piattaforma in patria. “Ho molto rispetto per i vecchi leader nei Paesi in cui i leader muoiono giovani, perché ciò significa che hanno molta influenza e resilienza”, sottolinea Pontecorvo. “In Afghanistan, sono gli Abdullah, gli Hekmatyar, i Karzai e così via; persone di ogni estrazione etnica e religiosa”, precisa il diplomatico, riferendosi rispettivamente al presidente del Consiglio di riconciliazione Abdullah Abdullah, al potente ex signore della guerra Gulbuddin Hekmatyar e all’ex presidente Hamid Karzai. “Abbiamo avuto un discreto successo nel convincerli a lavorare con il presidente (Ghani). Il problema era che non ascoltava", racconta l’ambasciatore. (segue) (Res)