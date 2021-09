Afghanistan: “Foreign Policy” omaggia ambasciatore Pontecorvo per ruolo in evacuazione Kabul (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista alla testa statunitense, l’Alto rappresentante civile della Nato racconta i concitati giorni dell’avanzata talebana e del crollo di esercito e istituzioni afgane: "Dovevamo andare all'aeroporto il 18 (agosto), ma quando posti come Herat e Kandahar hanno iniziato a crollare ho pensato che fosse prudente trasferirsi all'aeroporto già il 14 agosto". Durante l'evacuazione, iniziata il giorno successivo, Pontecorvo e il suo staff avevano tre compiti: tenere aperto l'aeroporto, coordinare i voli di evacuazione dei Paesi e far uscire i cittadini della Nato e gli afgani più a rischio. Descrivendo le due settimane di coordinamento delle evacuazioni dall’aeroporto Hamid Karzai di Kabul, da dove ogni giorno partivano circa 120 aerei, Pontecorvo afferma: “Tutti i giorni mattina e pomeriggio, abbiamo avuto riunioni di coordinamento per gli ambasciatori… Inoltre, abbiamo creato una cellula operativa che ha raccolto informazioni su chi aveva voli in partenza, quanti posti avevano a disposizione e dove stavano andando". Grazie all’elaborazione della documentazione relativa ai passeggeri, la Nato è riuscita a passare “da voli quasi vuoti nei primi giorni a voli completamente pieni pochi giorni dopo”. Di conseguenza, racconta il diplomatico “siamo riusciti a evacuare 124 mila persone in 14 giorni". In una riflessione sulle cause del crollo di Kabul e dell’Afghanistan, l’ambasciatore osserva che “le cose non sarebbero dovute finire in questo modo”. “Tutti hanno commesso errori, ma la maggior parte della responsabilità è del presidente Ghani. Se non avesse resistito fino all'ultimo momento, le cose non sarebbero finite in questo modo”. Pontecorvo conclude ricordando la partenza con l’ultimo volo italiano da Kabul, rivelando alla giornalista di tenere ancora un numero di telefono afgano per le persone che hanno bisogno di aiuto per lasciare il Paese. (Res)