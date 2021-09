Repubblica Ceca: Amazon costruirà centro di distribuzione a Kojetin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Amazon sta costruendo un nuovo centro di distribuzione a Kojetin, in Repubblica Ceca. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Il centro darà lavoro a oltre 2 mila persone secondo quanto affermato dall’azienda. La costruzione di questo sito logistico in un parco industriale ai margini della località sarà completata l’anno prossimo e il centro diventerà operativo nel 2023. Amazon ha già cominciato la selezione di una parte del personale. “L’investimento è ulteriore prova del nostro impegno verso la Repubblica Ceca. Creando posti di lavoro possiamo rispondere meglio alla domanda dei clienti. I nuovi posti si aggiungeranno ai 4 mila già creati nel Paese, un risultato di cui siamo fieri”, ha dichiarato Michal Smid, direttore generale di Amazon in Repubblica Ceca. (Vap)