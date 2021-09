Roma: Zingaretti, bene sgombero a Tor Bella Monaca, case a chi ne ha diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'operazione di sgombero degli appartamenti Ater occupati abusivamente a Tor Bella Monaca a Roma, "voglio ringraziare il prefetto di Roma tutte le forze dell'ordine e l'Ater che hanno portato avanti questa iniziativa di questa mattina. Sulla legalità non si scherza, la regione con l'Ater sta investendo milioni di euro a Tor Bella Monaca per rifare le torri e migliorare la qualità della vita". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante un evento in giunta regionale. "Con l'intervento di prefetto e forze dell'ordine al quale abbiamo collaborato attraverso l'Ater oggi si segna un punto importante a difesa della Roma che difende la legalità - ha aggiunto il governatore -.Ora quegli appartamenti andranno a chi ne ha diritto. Il nostro intervento si basa sull'investimento di milioni per la qualità della vita e per dare le case che stiamo rifacendo a chi ne ha diritto e non a chi con prepotenza se ne era appropriato", ha concluso Zingaretti. (Rer)