Imprese: Intesa Sanpaolo e Fondazione Accenture premiano 5 progetti di welfare

Museo Diffuso dei 5 sensi, Humus Job, Appenninol'Hub e LinkAbili sono i vincitori di Welfare, che Impresa!, il programma di capacity building per progetti di welfare ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale, giunto alla sua quinta edizione. Welfare, che impresa! - si legge in un comunicato - è promosso da Fondazione Italiana Accenture insieme a Intesa Sanpaolo, Fondazione Snam, Fondazione Bracco, Fondazione con il Sud, Fondazione Peppino Vismara e si avvale del contributo scientifico di AICCON e di Tiresia-Politecnico Milano e Impacton, e da questa edizione anche da Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore. Gli incubatori PoliHub, SocialFare, Campania NewSteel, HubbleAcceleration Program, a|cube e G- Factor anche quest'anno offriranno mentorship ai vincitori. Intesa Sanpaolo è da quest'anno tra i promotori di Welfare Che Impresa!, in continuità con il ruolo ricoperto sinora da Ubi Banca, confermando l'attenzione del Gruppo per le nuove forme di economia di impatto e per le più promettenti realtà imprenditoriali che le sviluppano. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella suggestiva cornice dell'Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, la sede direzionale della Banca realizzata da Renzo Piano all'insegna dell'innovazione architettonica e della sostenibilità ambientale, dove al 31mo piano ha inoltre sede Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo dedicata all'innovazione – attiva in ambiti quali lo sviluppo di startup innovative ad alto potenziale, l'economia circolare e la ricerca applicata in neuroscienze e intelligenza artificiale.