Imprese: Intesa Sanpaolo e Fondazione Accenture premiano 5 progetti di welfare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno sono state 595 le candidature arrivate da tutta Italia di cui 185 ammissibili alla prima fase di selezione. Di queste, il 70 per cento proviene dalle regioni del Nord e Centro Italia e il 30 per cento dalle regioni del Sud Italia. In questa quinta edizione sono stati premiati i progetti che meglio hanno risposto agli obiettivi del bando, quali la generazione di impatto sociale, la creazione di occupazione, in particolare per le categorie svantaggiate e lo sviluppo di forti reti territoriali. Il premio di 40.000 euro è stato assegnato a Museo Diffuso dei 5 sensi, mentre Humus Job, Appenninol'Hub e LinkAbili riceveranno un premio di 20.000 euro ciascuno. Tutti i vincitori potranno inoltre accedere ad un percorso di mentorship individuale e personalizzato e a un finanziamento a condizioni agevolate erogato da Intesa Sanpaolo fino a € 50.000 e un conto corrente a condizioni agevolate per 36 mesi. In questa edizione 2021 sono stati assegnati 5 premi speciali: due percorsi di mentorship verranno attivati rispettivamente per Molise WOW e NAtworking, la possibilità di avviare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideatre60 di Fondazione Italiana Accenture è stata offerta a Willeasy, l’accesso facilitato allo Scaling Program di Impacton è stato assegnato a HumusJob e infine per Molise WOW ci sarà la possibilità di partecipare all’Open Camp 2021. (Com)