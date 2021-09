Edilizia: Giovannini, da aumento materie prime rischio per progetti Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle costruzioni "da un anno fronteggia un aumento delle materie prime che rischia di mettere in crisi anche i progetti del Pnrr perché i costi saranno molto più elevati". Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili intervenendo in videocollegamento al Festival della statistica e della demografia, promosso dalla Società italiana di statistica (Sis), dall’Istat e dalla Società statistica "Corrado Gini". "Ma la ripartenza dopo una grave crisi determina questo tipo di fenomeni che, se di breve termine vanno gestiti in un certo modo, se di medio in modo diverso", ha spiegato per poi aggiungere che la statistica "può aiutare a capire con modelli predittivi". (Rin)