Roma: Durigon (Lega), ripristino legalità restituisce a Capitale volto che merita

- "Ripristinare la legalità è il primo passo per restituire a Roma il volto che merita. Dopo anni di zero azioni sul territorio della Raggi, che a dispetto di quanto afferma ha abbandonato la città a se stessa, le operazioni a Tor Bella Monaca rappresentano un cambio di passo importante rispetto al passato". È quanto dichiara il coordinatore regionale del Lazio, Claudio Durigon. "Grazie alle forze dell'ordine e alla Polizia locale di Roma per lo sgombero di oggi: un messaggio importante di speranza per tutti quei cittadini che vivono ogni giorno nel rispetto delle regole e chiedono agli amministratori di farle rispettare", conclude.(Com)