Ue: Eurostat, inflazione area euro agosto sale a 3 per cento

- Il tasso di inflazione annuale dell'area euro è stato del 3 per cento ad agosto 2021, in aumento dal 2,2 per cento di luglio. Un anno prima, il tasso era dello 0,2 per cento. L'inflazione annuale dell'Unione europea è stata del 3,2 per cento ad agosto 2021, in aumento dal 2,5 per cento di luglio. Un anno prima, il tasso era dello 0,4 per cento. Questi i dati pubblicati da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. I tassi annuali più bassi sono stati registrati a Malta (0,4 per cento), Grecia (1,2 per cento) e Portogallo (1,3 per cento). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Estonia, Lituania e Polonia (tutti 5 per cento). Rispetto a luglio, l'inflazione annua è rimasta stabile in uno Stato membro ed è aumentata in ventisei. Ad agosto, il contributo più elevato al tasso annuo di inflazione dell'area dell'euro è venuto dall'energia (+1,44 punti percentuali), seguita dai beni industriali non energetici (+0,65 punti percentuali) e dai prodotti alimentari, alcolici e tabacchi e servizi (entrambi +0,43 punti percentuali). (Beb)