Pa: Colao, vogliamo essere uno dei Paesi più connessi d'Europa entro 2026

- Sul fronte della transizione digitale della pubblica amministrazione "il nostro lavoro si basa su tre fronti: sicurezza dei dati, l'inclusione e le competenze" lo ha spiegato il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, nel suo discorso al convegno di studi amministrativi di Varenna (Lc) dal titolo "Transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale: la realizzazione del Next generation Eu". Il ministro ha tracciato un bilancio dei lavori svolti finora dal dipartimento e gli obiettivi da realizzare grazie al Pnrr: "Il primo obiettivo è creare una casa sicura per i dati degli italiani (nei primi 6 mesi del 2021 oltre 3 milioni di attacchi cyber in Italia). Per raggiungere la cyber resilienza – ha spiegato Colao - abbiamo creato l'agenzia di cyber sicurezza che deve diventare il primo punto di approdo per pubblica amministrazione e privato per garantire la sicurezza dei dati delle infrastrutture e garantire il corretto funzionamento della pubblica amministrazione; la creazione del polo strategico nazionale che vuole offrire soluzioni in cloud efficienti per tutte le pubbliche amministrazioni. Abbiamo costituito la policy e ci aspettiamo di avere proposte su come realizzare il polo con la collaborazione tra pubblico e privato a breve, fare quindi il bando al più presto e aggiudicarlo nel 2022 per partire con la migrazione dei dati entro il 2026" ha spiegato il ministro. "Poi però occorre garantire l'inclusione con due obiettivi ovvero portare la banda larga in tutto il Paese, garantire il godimento dei diritti digitali a tutti. I dati di partenza non non sono eccezionali, 16 milioni di famiglie italiane non hanno accesso a internet fisso o non hanno accesso alla banda larga, quindi abbiamo approvato un documento di strategia per la banda larga nazionale, abbiamo concluso una consultazione su come realizzare un piano che porti la connettività a 1 gb/secondo a tutti in Italia". "Vogliamo entro il 2022 avviare i lavori e concludere le gare e procedere all'assegnazione e qui, lo dico nell'anno dei grandi successi sportivi italiani vogliamo arrivare per primi nel 2026 ad essere uno dei Paesi più connessi d'Europa. E' molto importante sottolineare che riguarda oltre alle famiglie le scuole, stabilimenti sanitari e tutte le strutture della pubblica amministrazione per permettere il miglioramento dei servizi" si augura Colao. (segue) (Rem)