Pa: Colao, vogliamo essere uno dei Paesi più connessi d'Europa entro 2026 (2)

- Per il miglioramento dei servizi "abbiamo individuato alcuni pilastri semplici come l'identità digitale, il domicilio digitale, gli strumenti di identificazione digitale. Il nostro obiettivo è dare uno Stato moderno, efficiente e vicino che possa offrire servizi senza complessità. Sui tempi di realizzazione posso dire che tra il 2021 e il 2023, quindi già dalla fine di quest'anno stiamo cominciando a dare servizi che verranno integrati, questo dipenderà molto più dalla capacità di gestire questa complessità amministrativa più che dalla complessità tecnologica di cose che esistono già. Sui diritti digitali ci siamo mossi sul diritto alla delega digitale, abbiamo creato la famosa piattaforma digitale per la raccolta delle firme dei cittadini, quindi andiamo nelle direzione di creare da una parte una casa sicura e dall'altra assicurarci che tutti i cittadini siano connessione ovunque siano" chiosa il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. "Sulle competenze non possiamo parlare di 'casa sicura dei dati' se poi non c'è la capacità di usare queste competenze: da una parte le competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione e dall'altra quelle generali della cittadinanza. Anche qui il dato partenza non è bello: 90 euro pro capite della spesa della pubblica amministrazione è destinato al digitale, 1 giorno all'anno di formazione dei dipendenti, quindi come si fa a realizzare gli obiettivi se si parte con basso investimento nel capitale umano? Pensiamo alla sanità, con il ministro Speranza, stiamo lavorando a progetti di telemedicina e digitalizzazione dei dati, progetti trasformativi per migliorare la vita dei cittadini in maniera profonda ma abbiamo bisogno di competenti" ha sottolineato Colao. "C'è un grande piano di assunzioni quindi, come ha ricordato il ministro Brunetta,17mila posti legati al Pnrr, procedure reclutamento più semplici via web, nuove opportunità per tecnici, manageriali e quote riservate a giovani e donne. Il nostro dipartimento ha in assunzione 270 nuovi esperti. E' un piano enorme e impegnativo che deve essere attivato in tempi rapidi e poi c'è il piano delle competenze digitali della popolazione, circa mezzo miliardo di euro, che con altre due ministre attiveremo per raggiungere giovani e i 'non nativi digitali', per essere sicuri di avere la casa sicura dei dati, la connessione per tutti ma anche le persone competenti" ha concluso il ministro. (Rem)