Repubblica Ceca: console russo visiterà connazionale arrestato a Praga

- Il console russo in Repubblica Ceca visiterà Alexander Francetti, cittadino russo arrestato a Praga. Lo ha reso noto all’agenzia di stampa “Tass” l’ufficio stampa dell’ambasciata della Federazione Russa a Praga. Nel frattempo la famiglia di Francetti gli ha trovato un nuovo avvocato, secondo le indiscrezioni di “Tass”. Il precedente legale, Jan Schwartz, ha dichiarato ieri che l’arresto di Francetti è politico e non penale. Il legale ha aggiunto che è consapevole delle accuse sollevate contro Francetti dall’Ucraina e spera che esse non siano sufficienti a giustificare un’estradizione. “Vedremo cosa deciderà la corte”, ha dichiarato. Martedì scorso la giustizia ceca ha confermato la custodia cautelare per l’uomo per il timore che possa lasciare il territorio nazionale. Francetti è stato arrestato domenica scorsa all'aeroporto di Praga. Alcuni giorni fa, un altro avvocato ceco, Piotr Rudlovcak, ha spiegato all’agenzia di stampa “Ria Novosti” che la sua estradizione potrebbe richiedere oltre un anno. L’arresto è avvenuto sulla base di un ordine di cattura internazionale emesso dall'Ucraina, secondo quanto riferito dal portavoce delle forze di polizia ceche Ondrej Moravcik. Il ministero degli Esteri ucraino ha fatto sapere che è in corso la procedura per trasferire il detenuto a Kiev “per giudicarlo per una serie di reati contro lo Stato”. Il riferimento è alla presunta partecipazione dell’uomo agli eventi che hanno segnato l’annessione della Crimea alla Russia. (Rum)