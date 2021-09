Kosovo: il sostegno italiano all'istruzione prescolare, esperti a confronto a Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo disegnato dal progetto Pedakos intende rendere il Collegium un forum di settore nazionale efficace e partecipato da scuole di ogni tipo e dalle istituzioni competenti. Questo primo workshop ha l’obiettivo di finalizzare e approvare la road map del percorso di rilancio del Collegium e redigere una versione preliminare del suo statuto. Il gruppo di lavoro impegnato nel workshop - composto dal Consiglio direttivo del Collegium e dalla responsabile della divisione per l’istruzione prescolare del Mesti - sarà coordinato dal dottor Cristian Fabbi, esperto in istruzione della prima infanzia, Presidente dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia di Reggio Emilia, consulente su questi temi per l'International Bureau for Education di Unesco, con un’ottima conoscenza del contesto di intervento. (Res)