Afghanistan: Nato, oltre 100 ex dipendenti e familiari in viaggio da Kosovo a Regno Unito

- Più di 100 ex dipendenti afgani della Nato e loro familiari hanno iniziato oggi il loro viaggio dal Kosovo al Regno Unito. Lo si apprende dalla Alleanza che ha spiegato che, con il sostegno della Forza di risposta ad alta prontezza della Nato, gli sfollati afgani hanno lasciato le strutture temporanee in Kosovo per il Regno Unito su un volo charter di una compagnia aerea civile da Pristina. "L'impegno della Nato è quello di garantire un trasferimento sicuro degli sfollati, attraverso luoghi temporanei e verso un reinsediamento più definitivo. È uno sforzo enorme, e gli alleati e i partner si sono uniti per farlo accadere il più rapidamente possibile", ha detto l'ammiraglio Robert Burke, comandante dell'Allied Joint Force Command Naples. "Auguriamo ai nostri colleghi afgani diretti nel Regno Unito il meglio mentre iniziano un nuovo capitolo, mentre noi rimaniamo concentrati su coloro che rimangono sotto la nostra tutela", ha aggiunto. Gli sfollati stanno lasciando un sito temporaneo in Kosovo, dove le truppe della Forza di risposta della Nato stanno aiutando a fornire alloggio, assistenza e sostegno. Il sito include alloggi individuali e familiari, strutture per la ristorazione, centri medici e dentistici, sale riunioni, aree ricreative per adulti e bambini, alloggi religiosi e Wi-Fi. (segue) (Beb)