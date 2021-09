Perù: Congresso autorizza cremazione terroristi morti in carcere (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività di Sendero Luminoso, ridottasi in termini sostanziali proprio dopo la cattura di Abimael Guzman Reynoso, nel 1992, è stata condannata con vigore da diversi paesi e organizzazioni internazionali. In particolare viene censurata la modalità di lotta, sviluppata attraverso azioni violente nei confronti della popolazione, dei dirigenti sindacali e dei leader contadini, così come attraverso attacchi alla proprietà privata e alle infrastrutture energetiche, elettriche o di trasporto nazionali. Il gruppo è considerato un'organizzazione terroristica non solo dallo stato peruviano, ma anche dal Canada, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. (Brb)