Cina-Italia: atterrato a Tientsin secondo volo speciale organizzato da ambasciata e Camera di commercio

- È atterrato oggi a Tientsin, alle ore 14 locali, il secondo volo speciale charter organizzato dall’ambasciata d’Italia a Pechino e dalla Camera di commercio italiana in Cina. Lo riferisce un comunicato della sede diplomatica. A bordo del charter, operato dalla compagnia Neos Spa, partito ieri sera da Milano Malpensa, viaggiavano circa 300 passeggeri, per lo più manager e imprenditori italiani che operano in Cina e loro familiari. All’arrivo sono stati accolti dal consigliere Luca Fraticelli, console a Pechino, e da rappresentanti della Camera di commercio. Si tratta del secondo volo speciale organizzato quest’anno in partenza dall’Italia, dopo quello atterrato a Nanchino nel mese di luglio. Già a partire dallo scorso anno la nostra sede diplomatica si è attivamente impegnata nell’organizzazione dei voli charter, al fine di fornire un concreto sostegno ai nostri connazionali e alla comunità imprenditoriale italiana che ha necessità di viaggiare da e per la Cina. Ad oggi sono infatti cinque i voli speciali partiti dall’Italia che hanno facilitato il rientro in Cina a centinaia di connazionali. Prosegue inoltre il fitto dialogo instaurato dell’ambasciata con le autorità cinesi per favorire un incremento delle rotte aeree dirette tra Italia e Cina. (Com)