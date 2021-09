© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle amministrative "non finirà sicuramente 5-0. Credo che finirà in modo molto diverso, lo dicono i sondaggi e lo capisci andando in giro nelle città, vedrete che ci saranno delle belle sorprese". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a "24 Mattino" su Radio24. "Una previsione? Io dico che a Torino si vince, nonostante in quella città abbia sempre governato la sinistra", ha aggiunto.(Rin)