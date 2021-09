Cina: banca centrale effettua operazioni di reverse repo da 15 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale cinese, la Banca popolare della Cina (Pboc), ha effettuato oggi operazioni di reverse repo per un totale di 100 miliardi di yuan (circa 15,5 miliardi di dollari Usa), al fine di mantenere la liquidità nel sistema bancario. Secondo l’istituto bancario, l'importo include 50 miliardi di yuan di reverse repo a sette giorni a un tasso di interesse del 2,2 per cento e 50 miliardi di yuan di reverse repo a 14 giorni a un tasso di interesse del 2,35 per cento. Con 10 miliardi di yuan di pronti contro termine in scadenza lo stesso giorno, l'operazione ha comportato un'iniezione netta di liquidità di 90 miliardi di yuan nel mercato. (Cip)