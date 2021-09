Marocco: oltre 3,5 milioni di passeggeri stranieri transitati negli aeroporti tra il 15 giugno e il 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 3,56 milioni di passeggeri internazionali, attraverso 31.202 voli internazionali, sono stati ricevuti negli aeroporti marocchini nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto. Lo ha rivelato l'Ufficio nazionale degli aeroporti del Marocco in un comunicato, in cui ha presentato i dati del traffico aereo commerciale nel periodo indicato osservando che tali dati, rispetto allo stesso periodo del 2019, indicano un incremento del 65 per cento in termini di traffico aereo internazionale passeggeri e del 77 per cento in relazione al numero di voli internazionali. Secondo la stessa fonte, l'aeroporto internazionale Mohammed V di Casablanca ha ricevuto 1.457.154 passeggeri internazionali, pari a un tasso di ripresa del 58 per cento del traffico aereo registrato nello stesso periodo nel 2019, mentre l'aeroporto di Marrakech-Menara ha ricevuto 565.680 passeggeri, segnando un +46 per cento.(Mar)