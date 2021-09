Energia: Gelmini, FI favorevole a nucleare pulito, governo sta intervenendo su caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è favorevole al nucleare pulito di nuova generazione. Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a “La Stampa”. "Pensare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati solo con le energie rinnovabili rischia di avere un costo altissimo per le aziende e per i cittadini - ha spiegato la ministra -. Il governo sta intervenendo per scongiurare aumenti insostenibili delle bollette. Si può discutere di nucleare pulito e andare avanti nella transizione green”, ha ribadito Gelmini.(Rin)