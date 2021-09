Recovery: Rampelli (Fd'I), Gualtieri da ministro ha dato due spicci per Roma, si vergogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il candidato sindaco del Pd Roberto Gualtieri dimentica cosa fece l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per la Capitale. Nel Pnrr infatti stanziò appena 500 milioni comprensivi dei fondi per il Giubileo del 2025". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia che nel corso dell'approvazione del Pnrr denunciò con un dossier l'insufficienza dei fondi per Roma Capitale stanziati dal Governo nel Piano nazionale ripresa e resilienza. "Due spicci neppure sufficienti per il rifacimento di mezza via Nazionale - aggiunge - per esempio. Ricordiamo infine il suo intervento in aula per approvare il Pnrr: parlando a nome del Pd non spese neppure una parola per la città per la quale da lì a poco si sarebbe candidato. Se da aspirante sindaco rimuove cosa ha fatto da ministro, una massiccia dose di memoserina gliela forniamo noi". (Com)