Vaccino: Brunetta, faremo grande campagna contro notizie false

- "Abbiamo fatto piccoli sacrifici in termini di comportamenti ma una grande scelta di libertà: vaccinarsi. Faremo una grande campagna di comunicazione contro le fake news su vaccini". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a "24 Mattino" su Radio24. "O ti vaccini o ti tamponi, se non ti vuoi vaccinare ma vivi assieme agli altri allora ti devi tamponare - ha aggiunto -. Non mi sembra una grande violenza. Il vaccino è gratuito, i tamponi li paghi qualche euro". (Rin)