Romania: Covid, green pass obbligatorio con tasso infezione sopra 3 casi per mille abitanti

- In Romania diventerà obbligatorio il green pass per accedere ad una serie di luoghi e servizi pubblici per tutte le località con un tasso di infezione del Covid-19 sopra la quota di tre casi ogni mille abitanti. La decisione è stata adottata dal Comitato nazionale romeno per le situazioni di emergenza, come riportato dall'agenzia di stampa "Agerpres". Il green pass dovrà essere esibito per poter accedere a bar, ristoranti, eventi pubblici e privati, concerti, spettacoli o piscine. La decisione del Comitato nazionale per situazioni di emergenza dovrebbe essere ora convalidata dal governo. (Rob)