Roma: Lamorgese, soddisfazione per sgombero Tor Bella Monaca, ripristinata legalità

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime soddisfazione per l'operazione di sgombero di alcune abitazioni occupate abusivamente a Tor Bella Monaca a Roma da importanti esponenti di organizzazioni criminali. "Ringrazio il prefetto di Roma, le forze di polizia e la polizia locale per una azione di ripristino della legalità - ha sottolineato la titolare del Viminale in una nota – che rafforza la presenza dello Stato in una area urbana con una forte presenza criminale, consentendo di restituire gli alloggi ai legittimi assegnatari". (Com)