- Per il comitato di garanzia del M5s sono stati scelti Virginia Raggi, Luigi Di Maio e Roberto Fico. Su 30.073 votanti hanno preferito la sindaca di Roma 29.289 persone. Sono invece 11.949 i voti per Fico e 11.748 quelli per il ministro degli Esteri. (Rer)