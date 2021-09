Covid: Confcommercio, bene estensione certificato verde in lavoro pubblico-privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene l’estensione della certificazione verde in ambito lavorativo pubblico e privato e l’esclusione di costi a carico delle imprese per i tamponi. E' quanto si legge in una nota di Confcommercio. "Una scelta - prosegue la nota - che completa l’impegno organizzativo e di investimenti messo in campo dalle imprese per la tutela della salute di chi vi opera in ottemperanza ai protocolli sulla sicurezza rispetto alla pandemia Covid-19 e alle linee guida delle Regioni per le diverse attività economiche. In considerazione dell’entrata in vigore della misura a partire dal prossimo 15 ottobre, occorrerà una attenta programmazione delle vaccinazioni. Sulla scorta del testo definitivo del provvedimento, andranno comunque valutati gli aspetti organizzativi in materia di gestione dei controlli e le previsioni concernenti l’attivazione di contratti di sostituzione nelle imprese con meno di 15 dipendenti. L’auspicio - conclude - è che possa essere rapidamente colmato il divario ancora esistente per raggiungere l’immunità sociale necessaria per scongiurare nuove chiusure".(Com)