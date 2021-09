Energia: Bp, Adnoc e Masdar siglano accordi per investimenti in Emirati e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica Bp e le emiratine Adnoc e Masdar hanno siglato tre accordi per investimenti in energia pulita, allo scopo di sviluppare il settore negli Emirati Arabi Uniti e nel Regno Unito e creare potenzialmente migliaia di posti di lavoro. Secondo un comunicato pubblicato sul sito di Bp, il primo accordo prevede lo sviluppo di 2 gigawatt di idrogeno a basse emissioni di carbonio negli hub britannici ed emiratini. Nel quadro dell’accordo, le tre compagnie intendono inoltre aprire la strada a tratte aeree decarbonizzate tra Regno Unito ed Emirati – una delle rotte globali più trafficate – rafforzando ulteriormente i legami commerciali e culturali fra i due Paesi. Bp e Masdar hanno inoltre concordato di esplorare opportunità per sviluppare e gestire soluzioni energetiche e di mobilità sostenibili per le città, mentre Bp e Adnoc progettano di approfondire la loro cooperazione per decarbonizzare le operazioni relative a petrolio e gas ad Abu Dhabi. (Res)