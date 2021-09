Decreto Covid: Brunetta a Istat, lavoriamo insieme a campagna informativa per immunità sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo messo in piedi questo decreto per ampliare il modello del Green pass a tutto mondo lavoro e deciso anche, in parallelo, di avviare come governo una grande campagna informativa su statistiche, dati, impatti della pandemia avendo presente il passato e le previsioni. Vi invito a nome del governo: lavoriamo insieme per informare il Paese con particolare riferimento a questa fase perché manca poco per raggiungere la sicurezza sulla pandemia". Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per Pubblica amministrazione intervenendo in videocollegamento al Festival della statistica e della demografia, promosso dalla Società italiana di statistica (Sis), dall’Istat e dalla Società statistica "Corrado Gini". "Siamo all'ultima fase per raggiungere l'immunità sociale, lavoriamo insieme perché sia una fase di convincimento, informazione, consapevolezza, perché tutti questi termini vogliono dire libertà", ha aggiunto il ministro.(Rin)