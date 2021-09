Trasporto aereo: Uilt, Governo assente su criticità settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante una dinamica attività del Governo sul tema della sostenibilità alla politica industriale del paese subordinata con il Pnrr, ossia il Piano nazionale di ripresa e resilienza che è stato giudicato ambizioso e lungimirante, in grado di aiutare a edificare un domani migliore per il Paese, sul tema della crisi del trasporto aereo, il Governo volutamente rimane silente. Ribadiamo la necessità dell'avvio di un confronto istituzionale attraverso una cabina di regia a Palazzo Chigi per dirimere la crisi dell'ex Alitalia e per esigere le riforme indispensabili per il settore". È quanto affermano il segretario generale della Uiltrasporti Lazio Maurizio Lago e il segretario regionale del trasporto aereo Mauro Carletti. "Nonostante le manifestazioni di piazza e la voce dei lavoratori e delle lavoratrici del settore coinvolti da questo progetto incongruente di Ita, tra pochi giorni circa 7800 dipendenti diretti della ex compagnia rischiano di non conoscere il proprio futuro lavorativo e di restare privi degli ammortizzatori sociali - proseguono i sindacalisti - Un esecutivo di Governo che di fronte ad un dramma industriale e sociale di queste enormi dimensioni e che si contrae al confronto e ai principi costituzionali della democrazia, mette a rischio l'intera economia del settore e in particolare quella della Regione Lazio, penalizzando gli obiettivi industriali degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino". (segue) (Com)