Trasporto aereo: Uilt, Governo assente su criticità settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci si predisponga per sostenere la possibile ripresa del mercato del trasporto aereo depauperato dalle restrizioni governative e si pianifichino le azioni a favore dell'occupazione preservando le professionalità aeronautiche esistenti nel settore. Si agisca definitivamente con comuni obiettivi, coinvolgendo i corpi intermedi della società, favorendo il dialogo e la ricerca delle soluzioni fondamentali per un settore che sta implodendo invece di avere soggetti che provocano atti di forza. Nell'insieme di queste dinamiche - aggiungono i segretari - bene l'iniziativa assunta dagli assessori allo sviluppo economico e al lavoro della Regione Lazio volta a finalizzare un progetto di sostegno all'occupazione e per promuovere e finanziarie specifici progetti industriali a favore del sito aeroportuale di Fiumicino e Ciampino. Riteniamo - concludono Lago e Carletti - che si è giunti a una fase di non ritorno, dissentiamo da questo modo di fare che scarica le proprie responsabilità e l'inconcludente gestione di un'azienda pubblica sulle spalle di centinaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici vittime di questo sistema". (Com)