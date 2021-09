Taiwan-Ue: Taipei preme per adozione accordo bilaterale di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha esortato l'Unione europea (Ue) ad avviare i preparativi per la possibile firma di un accordo bilaterale di investimento (Bia), a seguito dell'impegno dell'Ue a cercare un accordo commerciale con Taiwan nell'ambito di una più ampia strategia indo-pacifica. Il documento intitolato "La strategia dell'Ue per la cooperazione nell'Indo-Pacifico" specifica l'intenzione dell'Ue di cercare un accordo commerciale con Taiwan, come parte della sua strategia per contrastare l'influenza della Cina nella regione. Il ministero degli Esteri di Taiwan ha accolto favorevolmente il piano e ha esortato l'Ue a iniziare presto una valutazione d'impatto, un esercizio di valutazione e consultazioni pubbliche in preparazione di un possibile accordo bilaterale. (Cip)