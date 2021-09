Indo-Pacifico: la Marina britannica invierà navi nella regione per almeno 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare del Regno Unito intende stazionare unità di pattugliamento marittimo nell'Indo-Pacifico "almeno per i prossimi cinque anni", a sostegno dello sforzo di contenimento della Cina intrapreso dagli Stati Uniti e dagli altri Paesi alleati nella regione. Lo ha annunciato l'ammiraglio della Marina britannica Tony Radakin. Londra ha progressivamente rafforzato la propria presenza nell'Indo-Pacifico sin dall'uscita dall'Unione europea, e il mese scorso ha inviato nella regione il gruppo da battaglia della sua nave ammiraglia, la portaerei Queen Elizabeth. Radakin ha dichiarato che lo Stretto di Taiwan è chiaramente "parte integrante dell'Indo-pacifico libero e aperto": "E' palese che quelle dello Stretto di Taiwan sono acque internazionali. Si tratta di una via marittima che può essere utilizzata da diversi Paesi". Le dichiarazioni dell'ammiraglio seguono il comunicato congiunto diffuso dai leader del G7 lo scorso giugno, che per la prima volta ha esplicitamente menzionato "l'importanza della pace e della stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan". (segue) (Rel)