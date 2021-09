Corea del Sud: 60 exchange di criptovalute sospenderanno le operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 60 exchange di criptovalute della Corea del Sud hanno informato i loro clienti che sospenderanno parzialmente o completamente le operazioni di trading sulle loro piattaforme a partire dalla mezzanotte di oggi, 17 settembre, per adattarsi a un nuovo regolamento di settore che entrerà in vigore tra una settimana. Il provvedimento approvato dal governo sudcoreano prevede che per continuare ad operare, gli exchange si debbano registrare presso l'Unità di intelligence finanziaria sudcoreana entro il 24 settembre, presentando a quest'ultima una certificazione di sicurezza emessa dall'Agenzia per la sicurezza di Internet. Gli exchange dovranno inoltre sottoscrivere accordi di partenariato con le banche per garantire l'identità degli utenti. Gli exchange che non avranno ottemperato ai nuovi requisiti entro il 24 settembre dovranno cessare le attività, mentre agli exchange che si saranno registrati, ma che non avranno negoziato partenariati con una banca del Paese verranno proibite le transazioni in won. (Git)