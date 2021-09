Vietnam: l'economia potrebbe crescere sino al 4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) del Vietnam potrebbe crescere del 3,5 o 4 per cento nel 2021, a patto che la pandemia di coronavirus venga circoscritta nel Paese entro la fine del mese di settembre. Lo ha dichiarato il ministro della Pianificazione e degli investimenti vietnamita, Nguyen Chi-dung. Il ministro ha ammesso che tale risultato sarebbe comunque inferiore agli obiettivi di crescita formulati dal governo, e che richiederà comunque sforzi di coordinamento da parte di governo centrale e amministrazioni locali. Se lo scenario delineato dal ministro si concretizzerà, il Vietnam mancherà per il secondo anno consecutivo gli obiettivi di crescita ufficiali, con ricadute sul piano di sviluppo quinquennale per il periodo 2021-2025. Lo scorso anno il Pil vietnamita è cresciuto del 2,92 per cento a causa della pandemia di coronavirus. L'emersione di focolai di contagio a Ho Chi Minh City ha spinto le autorità a proclamare un lockdown nella capitale economica del Paese, che è sottoposta a misure restrittive da 108 giorni. (Fim)