Usa: il deputato repubblicano Gonzalez non si ricandiderà

- Il repubblicano Anthony Gonzalez, uno dei 10 deputati repubblicani che hanno votato in favore dell'impeachment dell'ex presidente Donald Trump dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso, ha annunciato che non si candiderà per un nuovo mandato parlamentare nel 2022. In una nota pubblicata su Twitter, il deputato ha affermato che la decisione deriva dalla volontà di "costruire una vita familiare più piena". Gonzalez ha però citato anche "molte delle dinamiche tossiche all'interno del nostro partito". (Nys)