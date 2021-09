Argentina: la vice Kirchner attacca, presidente Fernandez "onori impegno con elettorato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domenica 12 settembre il peronismo ha sofferto una sconfitta elettorale senza precedenti", attacca Kirchner ricordando che "nella provincia di Buenos Aires, termometro infallibile della temperatura sociale ed economica del nostro paese, abbiamo perso 440 mila voti rispetto alle elezioni del 2017". Eppure, prosegue la lettera intitolata "Come sempre, sinceramente", "il giorno successivo a una tale catastrofe politica si ascoltavano ministri fingere un'apparente normalità pur di rimanere incollati alla poltrona". La vice presidente chiede quindi se "sul serio" potessero credere "che dopo una simile sconfitta non fosse necessario presentare le dimissioni per permettere al presidente di riorganizzare il suo governo?". "Martedì 14 ho avuto l'ultima riunione con il presidente e gli ho proposto un cambio del capo di Gabinetto con l'obiettivo di rilanciare il governo", ha quindi scritto facendo chiarezza su una delle voci circolate alla vigilia. "Non tollererò più le operazioni stampa che vengono condotte dallo stesso ambiente presidenziale, attraverso il suo portavoce, contro di me e il nostro spazio politico", ha sottolineato. (segue) (Abu)