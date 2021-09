Argentina: la vice Kirchner attacca, presidente Fernandez "onori impegno con elettorato" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirchner ha quindi analizzato alcuni dei numeri dell'economia del 2021 per convalidare la tesi che l'esecutivo di Fernandez ha applicato una politica di tagli alla spesa contraria al mandato conferito dall'elettorato nel 2019. "La legge di Bilancio per il 2021 stabiliva che il deficit fiscale sarebbe stato del 4,5 per cento del Pil (...) ad agosto di quest'anno, a pochi giorni dalle elezioni, il disavanzo accumulato era del 2,1 per cento", ha affermato la vicepresidente. "Manca ancora il 2,4 per cento del Pil... più del doppio di quanto è stato fatto e mancano solo quattro mesi alla fine dell'anno... con una pandemia e una situazione sociale molto delicata. Non sto proponendo nulla di folle o radicale. Al contrario, sto semplicemente riferendo di ciò che sta succedendo in tutto il mondo nel contesto globale della pandemia, dagli Stati Uniti, passando per l'Europa e anche nella nostra regione: lo Stato che interviene per mitigare le tragiche conseguenze della pandemia", ha concluso Kirchner chiedendo al presidente di "onorare la volontà del popolo argentino". (segue) (Abu)