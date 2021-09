Argentina: la vice Kirchner attacca, presidente Fernandez "onori impegno con elettorato" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il presidente Fernandez aveva assicurato che continuerà a governare in base a quanto ritiene "appropriato". "Sono stato eletto per questo", aveva sottolineato nella prima uscita pubblica dopo le dimissioni in blocco dei ministri. "Ho ascoltato il mio popolo. L'arroganza e la prepotenza non si annidano in me. La gestione del governo continuerà a svilupparsi nel modo che ritengo appropriato. Per questo sono stato scelto", ha scritto Fernandez. Senza chiarire se avrebbe accettato o meno le dimissioni, e messo quindi mano a un rimpasto, Fernandez cita più volte il sostegno ricevuto da governatori, sindaci, dirigenti sindacali e dalla cittadinanza, rilanciando l'agenda della coalizione governativa contro quella del blocco di centrodestra. "Ci sono due modelli di Paese in competizione che si confrontano in queste elezioni: quello che non crede al lavoro e alla produzione e promuove solo la speculazione finanziaria, e quello che crede che con lo sviluppo produttivo si recupererà la dignità del lavoro per tutti", ha aggiunto. Fernandez si è quindi presentato come "garante" dell'unità della coalizione: "Continuerò a garantire l'unità del Frente de Todos basata sul rispetto che ci dobbiamo l'un l'altro. È tempo che la nostra unica ossessione sia promuovere la prosperità degli uomini e delle donne del nostro paese". (segue) (Abu)