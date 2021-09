Argentina: la vice Kirchner attacca, presidente Fernandez "onori impegno con elettorato" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sconfitta elettorale aveva scatenato indiscrezioni su un probabile rimpasto di governo, con il ministro dell'Economia, Martin Guzman e il capo di Gabinetto, Santiago Cafiero come principali capri espiatori. Il primo, soprattutto dall'ala dura della coalizione, è considerato eccessivamente conservatore e troppo attento ai conti pubblici. Nelle settimane scorse, in più di un'occasione Kirchner aveva ricordato che "le elezioni si vincono mettendo i soldi in tasca alla gente" e "migliorando il potere d'acquisto dei salari". L'inflazione attestata oggi al 51 per cento annuale e la scarsa disponibilità del ministro ad allentare il controllo sul deficit, sono ritenuti dal kirchnerismo come due ostacoli all'obiettivo di rimontare il risultato elettorale a novembre. Per la riscossa alle urne, i peronisti puntano in prima battuta proprio alla "ricomposizione salariale", per adeguare gli stipendi a una folle corsa dei prezzi che il governo non riesce ancora a controllare. (segue) (Abu)